صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی

  • سرگودھا
مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پوش علاقے عمر پارک میں واقع مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ، ابتدائی معلومات کے مطابق گھر میں نصب ائیرکنڈیشنر شارٹ سرکٹ کے باعث پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ گھر میں سوئے ہوئے لوگ اس آگ اور اٹھنے والے دھوئیں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

 اس حوالے سے اطلاع ملتے ہی ریسکیو فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر پیشہ ورانہ مہارت اور بروقت حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا اور اسے گھر کے دیگر حصوں تک پھیلنے سے روک دیا۔ گھر کے افراد کو باحفاظت فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیاخوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خیبرپختونخوا پولیس کی قربانیاں ناقابل فراموش:محسن نقوی

موسمیاتی تبدیلی کو سوشل میڈیا پر مقبول ہونا چاہئے ، عطا تارڑ

غیر قانونی گندم کی تجارت،جعلی بیج کمپنیوں کیخلاف ایکشن کی ہدایت

اویس لغاری سے ہسپانوی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعاون پرتبادلہ خیال

پاکستان کا ایٹمی پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا حامل ، سردارمسعود

ٹیکس ریونیو 46.4 ارب ڈالر سے بڑھ سکتا:چیئر مین ایف بی آر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ