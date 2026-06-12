بہترین کارکردگی پر 10 ایکسائز انسپکٹروں کو موٹر سائیکلیں مل گئیں
بہترین کارکردگی پر 10 ایکسائز انسپکٹروں کو موٹر سائیکلیں مل گئیں ریکوری اہداف سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی، انہیں اس کا صلہ دیا گیا،ڈائریکٹر ایکسائز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سرگودھا ڈویژن کے 10 ایکسائز انسپکٹروں کو موٹر سائیکلیں فراہم کر دیں۔ اس سلسلہ میں منعقدہ تقریب میں ڈائریکٹر ایکسائز سرگودھا ڈویژن محمد علی نوید اور ای ٹی او ضلع سرگودھا محمد عارف قادری نے کامیاب انسپکٹروں میں موٹر سائیکلوں کی چابیاں تقسیم کیں۔تفصیلات کے مطابق سرگودھا ڈویژن نے جاری مالی سال کے دوران مقررہ ہدف سے 11 کروڑ روپے زائد ریکوری کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی، جس کے اعتراف میں بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کی حوصلہ افزائی کی گئی۔موٹر سائیکل حاصل کرنے والے انسپکٹروں میں ضلع سرگودھا کے خرم بشیر، محمد خان اور حافظ فیصل حیات، ضلع خوشاب کے اعجاز الحق اور نعیم اﷲ، ضلع میانوالی کے عزیز جہاں، عظمت اﷲ اور عاصم، جبکہ ضلع بھکر کے اختر خان اور غلام جعفر شامل ہیں۔اس موقع پر ڈائریکٹر ایکسائز سرگودھا ڈویژن محمد علی نوید نے کہا کہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے ۔ جن افسران نے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے ریکوری اہداف سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی، انہیں اس کا صلہ دیا گیا ہے ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دیگر انسپکٹرز بھی ان افسران کی کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی ریکوری اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں مزید بہتری لائیں گے۔ اس موقعہ پر انسپکٹران محمد سعود بٹ،محمد فیصل،محمد عباس، محمد احمد اور صدر ایکسایز اپیکا غلام مصطفے بھی موجود تھے