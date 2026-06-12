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ایم آ ئی 17ہیلی کا پٹر کا المنا ک حادثہ ایک قومی سانحہ ، منیر احمد کھرل

  • سرگودھا
ایم آ ئی 17ہیلی کا پٹر کا المنا ک حادثہ ایک قومی سانحہ ، منیر احمد کھرل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ۔

 گذشتہ رو ز مظفر آ با د کے قر یب پا ک فو ج کے ایم آ ئی 17ہیلی کا پٹر کا المنا ک حادثہ ایک قومی سانحہ ہے جس نے پورے ملک کو سوگوار کر د یا اڑا ن بھر نے کے بعد پیش آ نے وا لے اس افسوسنا ک واقعے میں وطن عز یز کے متعدد جری جوا ن اور عملے کے ارکا ن جا م شہا د ت نو ش کر کے جس پر پور ی رنجید ہ ہے یہ حادثہ ا س تلخ حقیقت کی یا دہا نی کراتا ہے کہ ہما ر ے فو جی جوا ن محض سر حدوں کی حفاظت کے دورا ن ہی نہیں بلکہ دفاعی ذمہ دا ر یوں کی ادا ئیگی کے دورا ن ہر لمحہ اپنی جا نیں ہتیلھی پر رکھتے ہیں پور ی قو م شہدا ء کی لا ز وا ل قر با نیوں کو خرا ج عقید ت پیش کر تی ہے اور ا ن کیلئے دعا ئے مغفرت کر تی ہے

 

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