ایم آ ئی 17ہیلی کا پٹر کا المنا ک حادثہ ایک قومی سانحہ ، منیر احمد کھرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ۔
گذشتہ رو ز مظفر آ با د کے قر یب پا ک فو ج کے ایم آ ئی 17ہیلی کا پٹر کا المنا ک حادثہ ایک قومی سانحہ ہے جس نے پورے ملک کو سوگوار کر د یا اڑا ن بھر نے کے بعد پیش آ نے وا لے اس افسوسنا ک واقعے میں وطن عز یز کے متعدد جری جوا ن اور عملے کے ارکا ن جا م شہا د ت نو ش کر کے جس پر پور ی رنجید ہ ہے یہ حادثہ ا س تلخ حقیقت کی یا دہا نی کراتا ہے کہ ہما ر ے فو جی جوا ن محض سر حدوں کی حفاظت کے دورا ن ہی نہیں بلکہ دفاعی ذمہ دا ر یوں کی ادا ئیگی کے دورا ن ہر لمحہ اپنی جا نیں ہتیلھی پر رکھتے ہیں پور ی قو م شہدا ء کی لا ز وا ل قر با نیوں کو خرا ج عقید ت پیش کر تی ہے اور ا ن کیلئے دعا ئے مغفرت کر تی ہے