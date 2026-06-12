صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل شاہپور کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل شاہپور کا اچانک دورہ

شاہ پور صدر(نامہ نگار ) ڈی آئی جی جیل خانہ جات سرگودہا ریجن سعید اللہ گوندل نے ڈسٹرکٹ جیل شاہپور کا اچانک دورہ کیا۔

انہوں نے جیل کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی، قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، طبی خدمات اور خوراک کے معیار کا جائزہ لیا۔ڈی آئی جی پریزن نے بیرکس، ہسپتال، کچن، ملاقات شیڈ اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے قیدیوں سے ملاقات بھی کی اور ان کے مسائل دریافت کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو فوری حل کے لیے ہدایات جاری کیں۔ سعید اللہ گوندل نے جیل عملہ کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے سیکیورٹی اور نظم و ضبط کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ قیدیوں کی اصلاح و تربیت اور فلاح و بہبود کے لیے جاری پروگراموں کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ انہیں معاشرے کا مفید شہری بنانے میں مدد مل سکے ۔ اس موقع پر سپرنٹنڈنٹ جیل ابوبکر عبداللہ اور دیگر جیل حکام موجود تھے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خیبرپختونخوا پولیس کی قربانیاں ناقابل فراموش:محسن نقوی

موسمیاتی تبدیلی کو سوشل میڈیا پر مقبول ہونا چاہئے ، عطا تارڑ

غیر قانونی گندم کی تجارت،جعلی بیج کمپنیوں کیخلاف ایکشن کی ہدایت

اویس لغاری سے ہسپانوی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعاون پرتبادلہ خیال

پاکستان کا ایٹمی پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا حامل ، سردارمسعود

ٹیکس ریونیو 46.4 ارب ڈالر سے بڑھ سکتا:چیئر مین ایف بی آر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ