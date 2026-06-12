صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کا شہر کے مختلف مقامات کادورہ

  • سرگودھا
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کا شہر کے مختلف مقامات کادورہ

میانوالی (نامہ نگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد شاہد کھو کھر کا اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ اور ڈی ڈی ڈویلپمنٹ محمد شعیب رضا خان کے ہمرا ہ شہر کے مختلف مقامات کادورہ کیا۔

 اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے سلسلہ میں غیر استعمال شدہ کمر شل سرکاری زمینوں کا موقع پر ملا حظہ کیا۔انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق متعلقہ زمینوں کی فوری نشاندہی کو یقینی بنا یا جا ئے تا کہ حکو مت کے بزنس پلا ن پر عملدرآمد کویقینی بنا یا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تعطیلات میں ہاسٹلز کی بندش کیخلاف طالبات کامظاہرہ

لیسکو ریجن میں روزانہ درجنوں ٹرانسفارمر خراب ہونے لگے

پنجم امتحانات بھی مرکزی نظام کے تحت کرانیکی تیاریاں

یونیورسٹی آف لاہور کا فائیوسٹار ریٹنگ اور ریٹڈ ایکسیلنٹ کااعزاز

علماباہمی احترام کی روایت زندہ کریں:ڈاکٹر طاہرالقادری

وزیرتوانائی فیصل ایوب کھوکھر کا خصوصی معاون ثانیہ عاشق کے دفتر کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ