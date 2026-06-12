صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومتی محصولات کی بروقت وصولی کو یقینی بنایا جائے ، اسسٹنٹ کمشنر شاہپور

  • سرگودھا
حکومتی محصولات کی بروقت وصولی کو یقینی بنایا جائے ، اسسٹنٹ کمشنر شاہپور

شاہ پور صدر(نامہ نگار ) محکمہ مال کا عملہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے اور حکومتی محصولات کی بروقت وصولی کو یقینی بنایا جائے ۔ریونیو معاملات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی یہ بات اسسٹنٹ کمشنر شاہپور یُسرا سہیل بٹ نے شاہ پور جملہ فیلڈ سٹاف کے ساتھ ریونیو ریکوری، پلس پراجیکٹ اور دیگر ریونیو امور سے متعلق ایک اجلاس میں کہی انہوں نے اجلا

س میں ٹارگٹس کے حصول اور ریکوری کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تفصیلی ہدایات جاری کیں ، اجلاس کے دوران مختلف معاملات کا جائزہ لیا گیا اور درپیش مسائل کے حل کے لیے لائحہ عمل بھی ترتیب دیا گیا تاکہ ریونیو ریکوری کے اہداف بروقت حاصل کیے جا سکیں۔اجلاس میں تحصیلدار طلعت سپراء و گرداوران و پٹواریوں نے شرکت کی ۔

 

شاہ پور صدر(نامہ نگار ) محکمہ مال کا عملہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے اور حکومتی محصولات کی بروقت وصولی کو یقینی بنایا جائے ۔ریونیو معاملات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی یہ بات اسسٹنٹ کمشنر شاہپور یُسرا سہیل بٹ نے شاہ پور جملہ فیلڈ سٹاف کے ساتھ ریونیو ریکوری، پلس پراجیکٹ اور دیگر ریونیو امور سے متعلق ایک اجلاس میں کہی انہوں نے اجلاس میں ٹارگٹس کے حصول اور ریکوری کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تفصیلی ہدایات جاری کیں ، اجلاس کے دوران مختلف معاملات کا جائزہ لیا گیا اور درپیش مسائل کے حل کے لیے لائحہ عمل بھی ترتیب دیا گیا تاکہ ریونیو ریکوری کے اہداف بروقت حاصل کیے جا سکیں۔اجلاس میں تحصیلدار طلعت سپراء و گرداوران و پٹواریوں نے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کی ترجیحی ترقیاتی سکیموں کو30 جون تک مکمل کرنیکا ہدف

نہروں پر نہانے کی پابندی نظرانداز، ڈوبنے کے واقعات عام

اوورلوڈنگ پر ڈرائیورکو دھرلیا گیا

جواں سالہ لڑکی اورشادی شدہ خاتون کو اغواکرکے زیادتی

نوسر باز شہری سے نقدی موبائل ،سامان ہتھیاکرلے گئے

آتش بازی کا سامان لے جانے والا شہری گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ