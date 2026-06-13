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کینال پراجیکٹ سے یوسی دائیوال سمیت پورے علاقے میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو گا امیر حیدر سنگھا

  • سرگودھا
کینال پراجیکٹ سے یوسی دائیوال سمیت پورے علاقے میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو گا امیر حیدر سنگھا

خوشاب(نمائندہ دُنیا) کوآرڈینیٹر حلقہ پی پی 81، سابق چیئرمیں ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا نے کہاہے کہ جلالپور کینال پراجیکٹ ضلع خوشاب کے پسماندہ ترین علاقہ دامن مہاڑ کی ترقی و خوشحالی کی کلید ہے ۔

 اس عظیم منصوبہ کی تکیمل کے علاقہ یونین کونسل دائیوال سمیت پورے علاقے میں خوشحالی کے نئے ء دور کا آغاز ہو گا ضرورت اس کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کو درر کیا جائے ۔ میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ اس عظیم پراجیکٹ پر 2018میں کام شروع ہوا تھ اور شیڈول کے مطابق اسے پانچ سالوں میں مکمل ہونا تھا ۔ لیکن تین سال گرزنے کے باوجو د کام مکمل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے علاقہ کے مکینوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے انہوں نے جلالپور کینال پراجیکٹ سے یو نین کونسل دائیوال کے مواضعات دائیوال منگوال منگوال اور جسوال کے ساتھ ساتھ تلوکر ، کٹھہ اور دیگر علاقوں کی سینکڑوں ایکر بنجر اراضی کو سیراب کر کے قابل کاشت بنایا جائے گا ۔ انہوں نے کہااس پراجیکٹ پر جاری کام کی رفتار کو تیز کرنے اور اسے جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ علاقہ کے مکین اس سے جتنا جلدی ہو سکے استفادہ کر سکیں۔

 

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