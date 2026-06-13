صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جس ملک کی فوج نہیں ہوتی اس ملک پر دشمن بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑتے ،اشرف برہان

  • سرگودھا
جس ملک کی فوج نہیں ہوتی اس ملک پر دشمن بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑتے ،اشرف برہان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ جس ملک کی فوج نہیں ہوتی اس ملک پر دشمن بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں ۔

پاک فوج کی بدولت اب پاکستان کی طرف دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے سو بار سوچتا ہے پاک فوج کی ہی بدولت آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں اور اپنی سرحدوں کو محفوظ سمجھتے ہیں اگر کسی نے جارحیت کا سوچا تو پاک فوج اور پاک اور ملک کے عوام منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان اﷲ کے حکم سے قیامت تک قائم رہے گا اور اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اہم شاہراہوں پر سکیموں و انڈسٹریز کی نقشہ منظوری التوا کا شکار

ایڈمنسٹریشن کارواں مالی سال 108فیصد ریونیو وصولی کا دعویٰ

66 سال پنجاب کنسولیڈیشن آف ہولڈنگز قائمہ کمیٹی کوموصول

لوکل روڈ پروگرام کی 772 شاہراہوں کی تعمیر مکمل

پتنگوں کی ترسیل ناکام، ملزم دھرلیا گیا

عدالت کا آئی جی پنجاب کو مغوی کو بازیاب کرانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن