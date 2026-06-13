صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت دودھ فروخت کر نیوالے 2افراد کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
مضر صحت دودھ فروخت کر نیوالے 2افراد کیخلاف مقدمہ

مضر صحت دودھ فروخت کر نیوالے 2افراد کیخلاف مقدمہ 2افراد کو غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے میں ملوث پایا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملاوٹ شدہ اور مضر صحت دودھ فروخت کرنے والے دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے میں فوڈ اتھارٹی ٹیم نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران دو افراد کو غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے میں ملوث پایا گیا۔ جو شہریوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے تھے ۔ جن کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بچوں سے مشقت کا خاتمہ،تعلیم کا فروغ ہماری ذمہ داری ،حنیف عباسی

کھاد کی قلت نہیں ، 10لاکھ ٹن سے زائد یوریا موجود، رانا تنویر

محرم الحرام کے انتظامات ،لائسنس ہولڈرز اور الائیڈ محکموں کا اجلاس

ڈی آئی جی کاریڈ زون کے ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

نیازی ٹاؤن میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، سڑکیں کلیئر

جرمن سفیر کا نمل کا دورہ، تعلیمی و ثقافتی تعاون کے امکانات پر گفتگو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن