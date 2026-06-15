صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم :ایس ایچ اوتھانہ کالاباغ کی انجمن تاجران کالاباغ کے عہدیداران سے ملاقات

  • سرگودھا
محرم :ایس ایچ اوتھانہ کالاباغ کی انجمن تاجران کالاباغ کے عہدیداران سے ملاقات

کالاباغ (نمائندہ دنیا )محرم الحرام کے سلسلہ میں ایس ایچ اوتھانہ کالاباغ کی طرف سے انجمن تاجران کالاباغ کے عہدیداران سے ملاقات۔

عقیدت و احترام کے مہینے میں امن اور بھائی چارے کا بہترین مظاہرہ کیا جائے گا تاجران نمائندگان نے محرم الحرام کے ایام میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی سکیورٹی کے حوالے سے مختلف پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی رات کے جلوسوں میں انتظامیہ کی طرف سے لائٹس کے انتظامات کے ساتھ ساتھ تمام دوکاندار اپنی دوکان کی باہر کی لائٹس آن رکھیں گے ۔انجمن تاجران کالاباغ کے صدر قاضی جاوید احمد جنرل سکریٹری حنیف خان خٹک اور باقی کابینہ نے ایس ایچ او کالاباغ کا شکریہ ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

28مقامات پر خدمات فراہم کرنیوالی سہولت وینز کا شیڈول جاری

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سمسٹر خزاں کے داخلے یکم جولائی سے شروع ہونگے

تلہ گنگ ،غیر قانونی ایل پی جی فلنگ سٹیشنز کی بھر مار ،سانحہ کا خدشہ

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

8ملزمان گرفتار، 53لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد

حسن ابدال،غیرت کے نام پر باپ نے رشتہ کے تنازع پر بیٹی قتل کر ڈالی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر