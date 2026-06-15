صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم میں بھی باہمی رواداری کو فروغ دیا جائے ، سبطین نقوی

  • سرگودھا
محرم میں بھی باہمی رواداری کو فروغ دیا جائے ، سبطین نقوی

محرم میں بھی باہمی رواداری کو فروغ دیا جائے ، سبطین نقوی عزاداروں اور بانیان مجالس پر لازم ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں

بھلوال(نمائندہ دنیا)اپنا مسلک چھوڑو نا دوسرے کا مسلک چھیڑو نا جب تک ہم اس فارمولے کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک فرقہ واریت پر قابو پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح پورا سال ہم سب مل کر رہتے ہیں اس ایک مہینے میں بھی باہمی رواداری کو فروغ دیا جائے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو کیونکہ محرم الحرام وہ مقدس مہینہ ہے جو ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار شیعان حیدر کرار کونسل سرگودھا کے زیر اہتمام محرم الحرام کے سلسلہ میں ضلع بھر کی تمام تحصیلوں کی امام بارگاہوں کے نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست میجر سید سبطین نقوی سید احمد مسعود زیدی سید ظفر عباس بخاری علامہ نصیر حسین اعجاز حسین شیرازی سمیت دیگر نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عزاداروں اور بانیان مجالس پر لازم ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں اور قانون کا احترام کرتے ہوئے امن بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں تاکہ ہماری آڑ میں کوئی بھی ملک اور اسلام دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے مقررین نے کہا کہ ضلع بھر کے تمام لائسنس ہولڈرز ماتمی تنظیموں اسکاؤٹس تنظیموں شیعہ اکابرین علماء کرام وکلا برادری مجالس و جلوس کے منتظمین اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قیام امن کے لیے متعلقہ انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

28مقامات پر خدمات فراہم کرنیوالی سہولت وینز کا شیڈول جاری

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سمسٹر خزاں کے داخلے یکم جولائی سے شروع ہونگے

تلہ گنگ ،غیر قانونی ایل پی جی فلنگ سٹیشنز کی بھر مار ،سانحہ کا خدشہ

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

8ملزمان گرفتار، 53لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد

حسن ابدال،غیرت کے نام پر باپ نے رشتہ کے تنازع پر بیٹی قتل کر ڈالی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر