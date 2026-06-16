صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اخوت آفس کندیاں عملے کی من مانیاں، درخواست گزار پریشان

  • سرگودھا
اخوت آفس کندیاں عملے کی من مانیاں، درخواست گزار پریشان

اخوت آفس کندیاں عملے کی من مانیاں، درخواست گزار پریشان\"اپنا گھر اپنی چھت\" سکیم کے درخواست گزار چکر لگانے پر مجبور ہو گئے

کندیاں (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب کی \"اپنا گھر اپنی چھت\" سکیم کے تحت قرضہ حاصل کرنا شہریوں کیلئے جوئے شیر لانے کے مترادف بن گیا ہے ۔ متعدد درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایک سال سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ۔ شہریوں کے مطابق سفارشی عناصر کے معاملات ترجیحی بنیادوں پر نمٹائے جاتے ہیں جبکہ عام درخواست گزار مسلسل دفتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ذرائع کے مطابق ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے بعض افراد طویل عرصے سے کندیاں آفس میں تعینات ہیں، جن پر جانبداری کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔متاثرہ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، اخوت انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شکایات کا فوری نوٹس لیا جائے ، قرضوں کی منظوری کے عمل کو شفاف بنایا جائے اور میرٹ کی خلاف ورزی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام حکومتی فلاحی سکیموں سے حقیقی معنوں میں مستفید ہو سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زیر تعمیر سڑکیں بروقت مکمل کرنے کا حکم

محرم: جلوس روٹس پرانتظامات فوری مکمل کیے جائیں :ملیحہ رشید

محرم الحرام انتظامات، ڈپٹی کمشنر کا جلوس روٹس کا تفصیلی دورہ

قتل کے مقدمہ میں 2 مجرموں کو عمر قید اور جرمانے کی سزا

کوٹ ادو میں چوری کی دو وارداتیں، لاکھوں کا سامان غائب

میاں چنوں میں ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ