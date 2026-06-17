صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشے دھت زمینداروں نے عالم دین قاری فتح محمد کو تشدد کا نشانہ بنا دیا

  • سرگودھا
نشے دھت زمینداروں نے عالم دین قاری فتح محمد کو تشدد کا نشانہ بنا دیا

شاہ پور صدر (نامہ نگار) شاہ پور کے قصبہ بونگہ سگھوال میں شراب کے نشے دھت زمینداروں نے علاقہ کے معروف عالم دین قاری فتح محمد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کئی گھنٹے تک حبس بے جا میں رکھنے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے چھوڑ دیا۔

 مضروب قاری فتح محمد نے رپورٹ درج کرائی کہ 5 جون کو رات گیارہ بجے الزام علیہ خدا بخش نے اسے فون پر کال کر کے کہا کہ ہمیں برف کی ضرورت ہے ، برف دے جاو، جب قاری فتح محمد برف لے کر خدا بخش کے ڈیرہ پر گیا تو وہاں بشو کنڈان ، علی شان گوندل ، ذیشان عرف شانی پٹھان ، ہمایوں میکن موجود تھے ، سب افراد شراب کے نشے میں دھت تھے جنہوں نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا اور اسے زدوکوب کرنا شروع کر دیا ۔ شراب کی بوتلوں سے اسے مارا پیٹا، شور واویلا سن کر اہل دیہہ اکٹھے ہو کر آگئے اور اس کی جان بخشی کرائی ، پولیس تھانہ شاہ پور نے مضروب کی درخواست پر وقوعہ کے دس دن بعد الزام علیہان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: سکیموں کیلئے پونے 2 ارب مختص کرنیکی تجویز

یوای ٹی کی سینیٹ کا41 واں اجلاس

سانحہ ماڈل ٹاؤن،ظلم وناانصافی کرنے والوں کا حساب ہو گا:طاہرالقادری

بجٹ نہایت مایوس کن :جماعت اسلامی

پیرا :سارجنٹ ڈرائیورکی اسامیوں کیلئے 11 امیدوار کامیاب

الخدمت مائیکروفنانس کی پرفارمنس اینڈ پلاننگ کانفرنس اختتام پذیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر