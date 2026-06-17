صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں معمول پر نہ آسکیں

  • سرگودھا
پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں معمول پر نہ آسکیں

خوشاب(نمائندہ دُنیا)عالمی منڈی میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حیرت انگیز کمی کے باوجود میں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں معمول پر نہ آسکیں۔

 غربت اور مہنگائی کے پنجوں میں جکڑے ہوئے مفلوک الحال شہری اب بھی مہنگا پٹرول خریدنے پر مجبور ہیں ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ، عوامی حلقوں کے مطابق حکمرانوں نے آئے روز پٹرول کی قیمتیں بڑھائے کا معمول رکھا ہے ۔ پٹرول کی قیمت میں تسلسل کے ساتھ تھری ڈیجٹ اضافہ کے بعد عوام کی فریاد بھی سنگل ڈیجٹ کمی کا لولی پاپ دیا جارہا ہے جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں کا معمول پر لانا دشوار ہو چکا ہے ۔انہوں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکمران عوام کو پٹرول کی مد میں ریلیف دینے میں واقعی مخلص ہیں تو تیل کی قیمتوں کو عالمی منڈی کے ساتھ مربوط کر دیں،اس کے بغیر پٹرول کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنا ممکن ہی نہیں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ کو ریڈورمیں 27 سٹیشن،9 انڈر پاسز،36 بسیں ، مارچ میں تکمیل

8900 بوری گندم خوردبرد ،2 فوڈانسپکٹر برطرف

عزاداروں کو ہر ممکن سہو لیات فراہم کرینگے :ڈپٹی کمشنر

سری لنکن ہائی کمشنر کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ فعال کرنے پر زور

گجرات چیمبر کے وفد کی پنجاب اسمبلی بجٹ سیشن میں شرکت

عید پر صفائی کے بہترین انتظامات ،ایم ڈی امپیریل گروپ اخلاق چٹھہ کیلئے ایوارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر