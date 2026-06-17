صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ پولیس کو مطلوب مجرم اشتہاری گرفتار

  • سرگودھا
گوجرانوالہ پولیس کو مطلوب مجرم اشتہاری گرفتار

کندیاں(نمائندہ دنیا)پولیس خدمت مرکز پپلاں کی کاروائی،گوجرانوالہ پولیس کو مطلوب مجرم اشتہاری گرفتارڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی خصوصی ہدایات پر ضلع کے تمام خدمت مراکز پر شہریوں کی ویری فکیشن اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کا عمل 24 گھنٹے جاری ہے۔

 انچارج پولیس خدمت مرکز پپلاں اور انکی ٹیم نے پولیس ویری فکیشن کیلئے آنے والا شخص حفیظ رسول ولد غلام رسول کو سسٹم میں چیک کیا تو وہ ڈسٹرکٹ گوجرانولہ کے تھانہ گھکڑ منڈی کے مقدمہ میں مطلوب مجرم اشتہاری تھا۔ملزم کو حراست میں لیکر تھانہ پپلاں پولیس کے حوالے کردیا گیا ہے ۔ مزید حسب ضابطہ قانونی کاروائی کرکے گجرانوالہ پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ کو ریڈورمیں 27 سٹیشن،9 انڈر پاسز،36 بسیں ، مارچ میں تکمیل

8900 بوری گندم خوردبرد ،2 فوڈانسپکٹر برطرف

عزاداروں کو ہر ممکن سہو لیات فراہم کرینگے :ڈپٹی کمشنر

سری لنکن ہائی کمشنر کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ فعال کرنے پر زور

گجرات چیمبر کے وفد کی پنجاب اسمبلی بجٹ سیشن میں شرکت

عید پر صفائی کے بہترین انتظامات ،ایم ڈی امپیریل گروپ اخلاق چٹھہ کیلئے ایوارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر