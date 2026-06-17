صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم کے دوران امن و امان کی مثالی صورتحال برقرار رکھنا پولیس کی اولین ذمہ داری ، ڈی پی او

  • سرگودھا
محرم کے دوران امن و امان کی مثالی صورتحال برقرار رکھنا پولیس کی اولین ذمہ داری ، ڈی پی او

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا ہے کہ عشرہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی مثالی صورتحال برقرار رکھنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔

 اس ضمن میں مرتب کردہ سیکورٹی پلان پرسو فیصد عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، ڈی پی او آفس کے کانفرنس ہال میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ضلع خوشاب کے تمام شہروں قصبات اور مواضعات میں مجالس اور ماتمی جلوسوں کے دوران پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ۔ مساجد اور مان بارگاہوں میں پولیس ملازمین کے ساتھ ساتھ رضار کا ر بھی سیکرٹی خدمات سرانجام دیں گے ۔مقامات مجالس اور جلوسوں دوران پولیس ملازمین مشکوک افراد پر نظر رکھنے کیلئے مکانوں کی چھتوں پر بھی تعینات کئے جائیں گے عشرہ محرم کے دوران ضلع خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں کی سخت نگرانی کی جائے گی تاکہ کوئی بھی شر پشند ضلع خواب میں داخل نہ ہو سکے اور تمام سیکورٹی انتظامات کی میں براہ راست خود نگرانی کروں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محرم الحرام: ڈویژنل انتظامیہ متحرک، سکیورٹی اقدامات، جلوسوں کے روٹس چیک کرنے کی ہدایات

واسا کو ریونیو ریکوری ہدف ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت

حضرت عمر فاروقؓ کی سیرت خدمتِ خلق کا بہترین نمونہ :مقررین

اسلحہ لے کر گھومنے والا شہری گرفتار

شادی شدہ خاتون 4کمسن بچوں سمیت مبینہ طور پر اغوا

ترکھانی :سرکاری سکول سے فرنیچر، پنکھے اور ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر