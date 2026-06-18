صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری گیس سلنڈروالی گاڑیوں کیخلاف کارروائی

  • سرگودھا
غیر معیاری گیس سلنڈروالی گاڑیوں کیخلاف کارروائی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سیکرٹری ڈی آر ٹی اے کی ہدایت پر خصوصی ٹیم نے غیر معیاری گیس سلنڈر استعمال کرنے والی مسافر گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی سرگودھا،خوشاب روڈ پر جھال چکیاں کے قریب کی گئی چیکنگ کے دوران 50 سے زائد گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔

کارروائی کے دوران ایل پی جی بطور فیول استعمال کرنے والی 13 گاڑیوں کے چالان عدالت سیکرٹری ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سرگودھا کو بھجوا دئیے گئے ۔اس موقع پر ٹرانسپورٹرز کو ہدایت کی گئی کہ ایل پی جی کو بطور فیول ہرگز استعمال نہ کریں اور اوگرا/ایچ ڈی آئی پی سے غیر منظور شدہ سلنڈر کا استعمال فوری طور پر ترک کریں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔مزید برآں کارروائی کے دوران 8 گاڑیوں کو تھانے میں بند بھی کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کی غفلت، شہر کے کئی رہائشی علاقوں میں سیوریج کا پانی جمع تالاب بننے سے مشکلات

محکمہ ہیلتھ کی خواتین اہلکار سکیورٹی نہ ملنے پر پریشان

تمام محکمے محرم پر ٹاسک کی انجام دہی یقینی بنائیں:کمشنر

اسلحے کی نمائش کرنے والاملزم حوالات پہنچ گیا

ایم ایس ڈاکٹر جعفر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کامعائنہ

عمر فاروقؓ کا یوم شہادت سرکاری سطح پر منایا جائے :امجد بلوچ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن