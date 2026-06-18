صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امام بارگاہ حکیم احمد خان پپلاں میں موک ایکسرسائز کا انعقاد

  • سرگودھا
امام بارگاہ حکیم احمد خان پپلاں میں موک ایکسرسائز کا انعقاد

کندیاں (نمائندہ دنیا )محرم الحرام کے دوران سکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے امام بارگاہ حکیم احمد خان پپلاں میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔

یہ مشق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کے احکامات پر منعقد کی گئی۔موک ایکسرسائز ایس ڈی پی او پپلاں حقنواز میکن اور اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال کی نگرانی میں کی گئی، جس میں پولیس، ایلیٹ فورس، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ اداروں نے حصہ لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

الفتح گرائونڈ میں کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم

سیالکوٹ چیمبر کے رنگ روڈ منصوبہ پر شدید تحفظات، ضلعی انتظامیہ کی اراضی ایکوائر کی تیاری

کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ، محرم الحرام کیلئے انتظامات کا جائزہ

لیاقت پارک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت

عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں:شافع حسین

کمشنر محمد علی کا نالہ ایک کے چوک پوائنٹ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن