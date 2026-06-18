صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ملازمین کو مساوی الاؤنسز ، ایپکا کی تحریک کی وارننگ

  • سرگودھا
سرکاری ملازمین کو مساوی الاؤنسز ، ایپکا کی تحریک کی وارننگ

بجٹ میں تنخواہوں میں 7 فیصد اور پنشن میں 3.5 فیصد اضافہ ناکافی ہے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن (ایپکا)سرگودھا ڈویژن کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین کو وفاقی حکومت اور دیگر صوبوں کے ملازمین کے برابر مراعات اور الاؤنسز فراہم کیے جائیں۔ڈویژنل صدر ایپکا محمد پرویز اختر چودھری اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری ملک منور اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں تنخواہوں میں 7 فیصد اور پنشن میں 3.5 فیصد اضافہ ناکافی ہے ، جو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ پنشن، گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ میں کمی کے نوٹیفکیشن واپس لیے جائیں اور لیو انکیشمنٹ کو فوری بحال کیا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی ملازمین کو 2025 میں 30 فیصد اور 2026 میں 15 فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا، لہٰذا پنجاب کے ملازمین کو بھی بلا تفریق یہ الاؤنس دیا جائے ۔ایپکا رہنماؤں نے مزید مطالبہ کیا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت گروپ انشورنس اور بینیولنٹ فنڈ کی رقوم ادا کی جائیں، ہاؤس رینٹ الاؤنس تمام ملازمین تک بڑھایا جائے اور کنٹریکٹ ملازمین کو تقرری کی تاریخ سے ریگولر کیا جائے ۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ والد کی وفات کے بعد غیر شادی شدہ بیٹیوں کو پنشن کی منتقلی کا سابقہ طریقہ کار بحال کیا جائے اور ملک بھر میں ایک ملک، ایک نظام کے تحت مساوی تنخواہیں اور الاؤنسز نافذ کیے جائیں۔رہنماؤں نے خبردار کیا کہ پنجاب اسمبلی کے سامنے مجوزہ احتجاجی دھرنا محرم الحرام کے احترام میں مؤخر کیا گیا ہے ، تاہم مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں صوبہ بھر میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

الفتح گرائونڈ میں کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم

سیالکوٹ چیمبر کے رنگ روڈ منصوبہ پر شدید تحفظات، ضلعی انتظامیہ کی اراضی ایکوائر کی تیاری

کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ، محرم الحرام کیلئے انتظامات کا جائزہ

لیاقت پارک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت

عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں:شافع حسین

کمشنر محمد علی کا نالہ ایک کے چوک پوائنٹ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن