صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

58 افراد کے بھکر داخلے پر پابندی، 52 کی زبان بندی

  • سرگودھا
58 افراد کے بھکر داخلے پر پابندی، 52 کی زبان بندی

حکم نامہ 25 ذی الحجہ سے 30 صفر تک، مجموعی طور پر 65 روز نافذ العمل رہے گا

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر بھکر احسان علی جمالی نے ڈی پی او بھکر شہزاد رفیق اعوان کی رپورٹ پر محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ممانعتی حکم نامہ جاری کر دیا ہے ۔ حکم نامے کے تحت مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے 58 افراد کے ضلع بھکر کی ریونیو حدود میں داخلے پر پابندی جبکہ 52 افراد کی زبان بندی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہ حکم نامہ 25 ذی الحجہ سے 30 صفر تک، مجموعی طور پر 65 روز نافذ العمل رہے گا۔حکم نامے کے مطابق ضلع میں داخلے پر پابندی عائد کیے گئے افراد میں دیوبند مکتبہ فکر کے 31، بریلوی کے 8، اہلِ حدیث کا ایک اور اہلِ تشیع کے 18 افراد شامل ہیں۔داخلہ پر پابندی عائد کیے گئے نمایاں افراد میں گلفام فرید طیب، مولانا نعمان ضیا فاروقی، شہادت علی طاہر، مولانا معاویہ اعظم طارق، مولانا ابوبکر شاہ، مولانا مسرور احمد جھنگوی، مولانا آصف معاویہ، ریاض حسین جھنگوی، مولانا اورنگزیب فاروقی، مولانا ثناء اللہ حیدری، مولانا عبدالجبار حیدری، خادم حسین ڈھلوں، عبدالخالق رحمانی، قاری عصمت اللہ ثاقب ملتانی، کلیم اللہ، مولانا نعیم اللہ، مولانا عمر حیدری، مولانا محمد اسماعیل انقلابی، مولانا احمد شعیب، مولانا کفایت حسین نقوی، مولانا سہیل عباس نقوی، علی معاویہ، محمد الیاس گھمن، مفتی غلام یاسین، عصمت اللہ بندیالوی، رانا عبدالرؤف، مولانا محمد احمد لدھیانوی، قاضی مطیع اللہ سعیدی، مفتی ظہیر احمد، محمد اشرف طاہر اور مولانا سعید ارشد علی حسینی ہاشمی شامل ہیں۔بریلوی مکتبہ فکر سے .................................................................................................................................................مولانا شاہد محمود، امیر حسین بھوروی و دیگرشامل ہیں ۔اسی طرح 52 افراد کی زبان بندی کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔

 جن میں دیوبند مکتبہ فکر کے 13، بریلوی کے 11 اور اہلِ تشیع کے 28 افراد شامل ہیں، جن کے نام ممانعتی حکم نامے میں درج ہیں۔ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے کہا کہ یہ اقدامات محرم الحرام کے دوران امن و امان، مذہبی ہم آہنگی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گرین انکلیو-I کے الاٹیز کے مسائل حل کرینگے،ڈی جی ہائوسنگ اتھارٹی

بنگلہ دیشی ماہرین تعلیم کے وفد کا کامسیٹس یونیورسٹی کا دورہ

ایٹین ہائوسنگ نے اسلام آباد میں نیا سیلز سنٹر کھول دیا

جاری ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کئے جائیں،کمشنر راولپنڈی

پولیس افسروں کا امام بارگاہوں ،جلوسوں کے روٹس کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ

اسلام آباد ،21اشتہاریوں سمیت 31جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن