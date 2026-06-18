محرم کے دوران 2404 مجالس، 659 جلوس انتظامات مکمل
166 مجالس کیٹیگری اے ، 117 کیٹیگری بی،2121 کیٹیگری سی میں شامل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری نے بتایا ہے کہ عشرہ محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں مجموعی طور پر 2404 مجالس اور 659 عزاداری جلوس منعقد ہوں گے ، جن کے پرامن انعقاد کے لیے فول پروف سکیورٹی اور انتظامی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ضلع بھر میں 166 مجالس کیٹیگری اے ، 117 کیٹیگری بی اور 2121 کیٹیگری سی میں شامل ہیں۔ اسی طرح 95 جلوس کیٹیگری اے ، 92 کیٹیگری بی اور 471 کیٹیگری سی میں رکھے گئے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ محرم الحرام کے انتظامات سو فیصد مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سکیورٹی کے لیے پاک فوج کی دو اور رینجرز کی ایک کمپنی 6 محرم سے فرائض انجام دے گی۔ سیف سٹی کیمروں کے علاوہ جلوسوں کے روٹس پر 380 اضافی کیمرے نصب کیے گئے ہیں جبکہ نگرانی کے لیے تین کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں جن میں سیف سٹی کنٹرول روم، ڈی سی آفس اور ڈی پی او آفس کے کنٹرول روم شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کیٹیگری اے کی تمام مجالس اور جلوسوں کی آڈیو و ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی جبکہ حساس مقامات کی نگرانی جدید سکیورٹی نظام کے تحت ہوگی۔ ڈی سی آفس میں مرکزی کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال رہے گا۔مزید بتایا گیا کہ امن و امان کے قیام کے لیے 49 علماء کرام اور ذاکرین کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور ضابطہ اخلاق پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق محرم کے دوران مختلف محکموں کے 2654 افسران و ملازمین فرائض انجام دیں گے۔ جن میں سول ڈیفنس، واسا، ستھرا پنجاب، میونسپل کارپوریشن، واپڈا، پی ٹی سی ایل، ریسکیو 1122، محکمہ صحت اور دیگر اداروں کے اہلکار شامل ہیں۔انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ محرم الحرام کے دوران امن، رواداری اور بھائی چارے کی فضا برقرار رہے اور عزاداران کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے ۔