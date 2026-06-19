صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ کے عادی بیٹے کی گھر میں توڑ پھوڑ، باپ پر تشدد

  • سرگودھا
نشہ کے عادی بیٹے کی گھر میں توڑ پھوڑ، باپ پر تشدد

سرگودھا(اسٹاف رپورٹر)دھریمہ کے علاقے میں نشہ کے عادی نوجوان نے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے گھریلو سامان کو آگ لگا دی اور اپنے باپ کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر فرار ہو گیا۔

پولیس کے مطابق غلام محمد نے بتایا کہ اس کا بیٹا عبداﷲ منشیات کا عادی ہے اور گھر میں آئے روز جھگڑا رہتا ہے ۔مدعی کے مطابق گزشتہ روز ملزم نے طیش میں آ کر گھر میں توڑ پھوڑ کی، گھریلو سامان کو آگ لگا دی اور چار دیواری بھی مسمار کر دی۔انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے ملزم کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں بھی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور موقع سے فرار ہو گیا۔پولیس نے مدعی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یومِ عاشور پر فول پروف انتظامات کئے جائیں،صہیب بھرتھ

راولپنڈی ماسٹر پلان کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے، کمشنر

آر ایم کے روڈ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، ڈی سی مری

سرداریوسف سے سفیر ترکیہ کی ملاقات،اُمہ کودرپیش مسائل پر گفتگو

پارلیمانی کشمیر کمیٹی مسئلہ کشمیراجاگرکررہی ہے،رانا قاسم نون

بچوں کے حقوق صرف وعدہ نہیں، حقیقت بننا چاہئے :جسٹس عائشہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ