صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنورشن فیس جمع نہ کروانے پر نجی کالج کے مالک کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
کنورشن فیس جمع نہ کروانے پر نجی کالج کے مالک کیخلاف مقدمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کنورشن فیس جمع نہ کروانے پر نجی کالج کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، کوٹمومن میں خرم شہزاد نے اپنے نجی کالج کی عمارت کی منظوری کیلئے فائل ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی میں جمع کروائی ۔

جس کی منظوری سے قبل اسے دو کروڑ سات لاکھ روپے کا ڈیمانڈ نوٹس بھجوایا گیا مگر موصوف نے جمع کروانے کی بجائے کام جاری رکھا، جس پر میونسپل کمیٹی کوٹمومن نے عمارت غیر قانونی قرار دے کر سیل کرنے کے ساتھ ساتھ خرم شہزاد کے خلاف لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروا دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی، مستقل خزانچی کی عدم تعیناتی، معاشی بحران مزید گہرا

ستھرا پنجاب مہم کی کامیابی کیلئے انتظامیہ متحرک

محرم الحرام ، ڈی سی اور ڈی پی او کا میلسی میں انتظامات کا جائزہ

ملتان میں انڈر 13، 16اور 19 کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت، معیار پر زور

عاشورہ انتظامات مکمل، جلوس روٹس پر خصوصی اقدامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ