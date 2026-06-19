صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں مویشیوں کی ویکسی نیشن مہم ، صورتحال تسلی بخش

  • سرگودھا
سرگودھا میں مویشیوں کی ویکسی نیشن مہم ، صورتحال تسلی بخش

سرگودھا(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک سرگودھا ڈاکٹر نائلہ مقصود نے جانوروں کی ویکسینیشن اور ڈی ورمنگ (کیڑے مار مہم) کا خصوصی جائزہ لیتے ہوئے مختلف علاقوں میں جاری سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔

انہوں نے فیلڈ سٹاف کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اﷲ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضلع سرگودھا میں مویشیوں کی مجموعی صورتحال تسلی بخش ہے اور کسی بھی متعدی بیماری کا کوئی آؤٹ بریک رپورٹ نہیں ہوا۔انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ احتیاطی تدابیر، بروقت ویکسینیشن، ڈی ورمنگ اور جانوروں کی صحت کی مسلسل نگرانی کا عمل جاری رکھا جائے تاکہ مویشی صحت مند رہیں اور کسانوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق مویشیوں کی بیماریوں کی روک تھام، جدید ویٹرنری سہولیات کی فراہمی اور کسانوں کی رہنمائی کے لیے محکمہ لائیو اسٹاک بھرپور اقدامات کر رہا ہے تاکہ لائیو اسٹاک کے شعبے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کے ترقیاتی منصوبے بجٹ سے باہر ، متعدد سکیمیں اے ڈی پی میں شامل نہ ہو سکیں

ایس ای سی پی کا ڈیجیٹل نظام کے فروغ کا اعلان

محرم :ادارے ہم آہنگی سے کام کرینگے :ڈی سی و ڈی پی اوچنیوٹ

ایف ڈی اے میں بجٹ کی تیاری، ریکوری تیز کرنیکی ہدایت

کمشنرکی مختلف شہریوں سے ملاقات، مسائل و شکایات سنیں

ڈی سی جھنگ کااٹھارہ ہزاری میں زیرِ تعمیر فیملی پارک کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ