صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ سلانوالی کی حدود میں 39 جلوس ، 8 مجالس کا شیڈول

  • سرگودھا
تھانہ سلانوالی کی حدود میں 39 جلوس ، 8 مجالس کا شیڈول

تھانہ سلانوالی کی حدود میں 39 جلوس ، 8 مجالس کا شیڈول 2 اے کیٹیگری، 2 بی کیٹیگری اور 35 سی کیٹیگری کے جلوس شامل

سلانوالی (نمائندہ دنیا)عشرہ محرم الحرام کے دوران تھانہ سلانوالی کی حدود میں ذوالجناح کے مجموعی طور پر 39 جلوس نکالے جائیں گے ، جن میں 2 اے کیٹیگری، 2 بی کیٹیگری اور 35 سی کیٹیگری کے جلوس شامل ہیں۔اے کیٹیگری کے دونوں جلوس 7 محرم الحرام کو نکالے جائیں گے ۔ پہلا جلوس چک نمبر 130 شمالی میں ہوگا جو دن 11 بجے شروع ہو کر 3 بج کر 55 منٹ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جبکہ دوسرا اے کیٹیگری جلوس بھی 7 محرم کو چک نمبر 133 جنوبی میں نکالا جائے گا، جو رات 12 بجے شروع ہو کر 2 بجے رات تک جاری رہے گا۔تھانہ سلانوالی کی حدود میں 3 محرم الحرام سے جلوسوں کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اس کے علاوہ عشرہ محرم کے دوران 7 مجالسِ عزا کا انعقاد بھی ہوگا، جو تمام سی کیٹیگری میں شامل ہیں۔مزید بتایا گیا ہے کہ آٹھویں مجلسِ عزا جو امام بارگاہ چک نمبر 139 شمالی میں منعقد ہوتی ہے ، وہ سرکاری ریکارڈ میں شامل نہیں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہائیکورٹ نے بیٹی سے زیادتی کے ملزم کی ضمانت مسترد کردی

محرم سیکیورٹی پلان:غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، وزیر داخلہ

بجٹ سنے بغیر رد کرنا درست نہیں، مرتضیٰ وہاب

ٹرانسپورٹرز کاای چالان، جرمانوں کیخلاف آج بھی ہڑتال کااعلان

پولیس حراست سے منشیات فروش کے فرار کا مقدمہ درج، دو اہلکار نامزد

گلشن حدید میں آوارہ کتوں کی بھرمار، مکین خوفزدہ،اقدامات کامطالبہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ