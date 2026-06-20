صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی ایکسپریس کو ایک بار پھر نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا

  • سرگودھا
میانوالی ایکسپریس کو ایک بار پھر نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب سے گزر نے والی اکلوتی ٹرین میانوالی ایکسپریس کو ایک بار پھر نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔

 لاہور میانوالی روٹ پر چلنے والی اس ٹرین کی نکاری کا یہ پہلا واقعہ نہیں ، ماضی قریب میں اسے بار بار نجی شعبوں کی تحویل میں دیا گیا لیکن پاک ریلوے مسلسل خسارے کو بنیاد بناد کر اسے اس کے ٹھیکے منسوخ کر نے کی پالیسی اپنائے رکھی ، اب یک مرتبہ پھر میانوالی ایکسپریس کو 147 اپ، 148 ڈان کو پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک نجی کمپنی کو 40کروڑ 10لاکھ کھلی نیلامی میں دے دیا گیا یے ، ریلوے حکام کا کہان ہے کہ پاکستان ریلویز کی نقصان میں چلنے والی تمام ٹرینوں کی نجکاری کر دی جائے گی اور ملکی خزانے کو نقصان سے بچانے کیلئے اور راستہ نہیں ہے ، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے تمام ایسے وفاقی محکموں کی نجکاری کی رہی ہے جس سے قومی خزانے کو اربوں، کھربوں روپے کی ماہانہ بچت ہوگی اور پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

امن وامان کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس ، محرم جلوسوں کے مقررہ اوقات کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت

سی سی ڈی کے اقدامات، فیصل آباد: جرائم کی شرح میں 52 فیصد کمی

100 مستحق خاندانوں میں بلاسود قرضوں کے چیک تقسیم

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

محرم الحرام کے لیے چنیوٹ پولیس کے سخت سکیورٹی انتظامات

کمالیہ: محرم انتظامات، اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن