صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:انجمن اکبریہ کا اجلاس، ترقیاتی فیصلوں کی منظوری

  • سرگودھا
میانوالی:انجمن اکبریہ کا اجلاس، ترقیاتی فیصلوں کی منظوری

میانوالی (نامہ نگار)جامعہ اکبریہ کے ہال میں انجمن اکبریہ رجسٹرڈ میانوالی کا اہم اجلاس سرپرست اعلیٰ حضرت صاحبزادہ محمد عبدالمالک چشتی کی صدارت میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں باقاعدہ ایجنڈا پیش کیا گیا جس پر انجمن اکبریہ کے عہدیداران، جن میں جنرل سیکرٹری محمد اختر خان نیازی، عطا المصطفیٰ چشتی، حاجی محمد ممتاز خان، محمد یوسف چغتائی اور حبیب اللہ خان شامل تھے ، نے اظہار خیال کیا۔اکاؤنٹس برانچ کی جانب سے اڈیڑ عصمت اللہ، اکاؤنٹ کلرک شہزاد خان، کلرک شیخ طارق اور حامد جلیل نے اجلاس میں ماہانہ آمدن و اخراجات کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔، جس پر کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیا گیا۔اجلاس میں ادارے میں سولر سسٹم (سولر پلیٹیں) لگانے کی منظوری دی گئی، جبکہ طلبہ کے لیے سالانہ گندم اکٹھی کرنے اور قربانی کی کھالوں کے عطیات پر معاونین کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔مزید فیصلہ کیا گیا کہ انجمن اکبریہ کے ادارہ جاتی امور میں اخراجات باقاعدہ اجلاس کی منظوری سے کیے جائیں گے اور آمدن و اخراج کے ریکارڈ کو مزید منظم کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ناقص سروس ، انٹر نیٹ فراہم کرنے والی نجی کمپنی کو 50 ہزار روپے ہرجانہ

ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا محرم کے جلوس کے راستوں کا معائنہ

لاپتا افراد کے مقدمات فوری درج کرنے کا حکم

ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا دوسرا روز ، شہری پریشان

صومالیہ میں قید پاکستانیوں کی رہائی کیلئے اقدامات کا مطالبہ

امریکی تاریخ معاہدوں کی خلاف ورزی سے بھرپور، تنظیم اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن