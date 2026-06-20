امن وا ما ن کو برقرار ر کھنے کیلئے سب مل جل کر بھا ئی چا ر ے اور اتحا د کو فروغ د یں:مولانا ملک ضیاء الحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویژنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن علماء مشائخ ونگ مولانا ملک ضیاء الحق نے کہا ہے کہ۔۔۔
محر م م میں امن وا ما ن کو برقرار ر کھنے کیلئے سب مل جل کر بھا ئی چا ر ے اور اتحا د کو فروغ د یں ملک دشمن عنا صر نفاق پیدا کر کے ملک میں انتشار پیدا کر نا چاہتے ہیں وطن عزیز میں ا من وا ما ن کی فضا کو پر وا ن چڑھا نا اتحا د بین المسلمین کیلئے عملی طور پر متحرک ہو نا ہم سب کی ذمہ دا ر ی ہے۔ہے اپنی اس ذمہ دا ر ی کو ہر صور ت پورا کر نا ہو گا