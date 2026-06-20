صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس چھاپہ مار ٹیم پر حملہ، زیر حراست ملزم چھڑا کر فرار

  • سرگودھا
پولیس چھاپہ مار ٹیم پر حملہ، زیر حراست ملزم چھڑا کر فرار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)بچہ کلاں کے علاقے میں پولیس کی چھاپہ مار ٹیم پر حملہ کر کے زیر حراست ملزم کو چھڑوا لیا گیا۔

پولیس کے مطابق مقامی پولیس نے مخبر کی اطلاع پر جعلی چیک کے مقدمے میں ملوث داؤد خان کو ریڈ کے دوران حراست میں لیا تھا کہ اسی دوران اشتہاری کے بھائی آدم خان و دیگر مسلح افراد موقع پر پہنچ گئے اور مبینہ طور پر کارسرکار میں مزاحمت کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔مزاحمت کے دوران ملزمان نے کانسٹیبل محمد ارشاد کی وردی پھاڑ دی اور اسے دھکا دے کر نالے میں گرا دیا، جس کے بعد زیر حراست ملزم کو چھڑا کر فرار ہو گئے ۔ زخمی کانسٹیبل کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور مزید کارروائی جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

امن وامان کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس ، محرم جلوسوں کے مقررہ اوقات کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت

سی سی ڈی کے اقدامات، فیصل آباد: جرائم کی شرح میں 52 فیصد کمی

100 مستحق خاندانوں میں بلاسود قرضوں کے چیک تقسیم

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

محرم الحرام کے لیے چنیوٹ پولیس کے سخت سکیورٹی انتظامات

کمالیہ: محرم انتظامات، اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن