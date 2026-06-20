صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری و نقب زنی کی وارداتیں، سرکاری سکول سے سامان اڑا لیا

  • سرگودھا
چوری و نقب زنی کی وارداتیں، سرکاری سکول سے سامان اڑا لیا

چوری و نقب زنی کی وارداتیں، سرکاری سکول سے سامان اڑا لیا مختلف گھروں سے 50 لاکھ کا سام چوری ،لاکھوں روپے کی زرعی مشینری بھی غائب

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلع بھر میں چوری اور نقب زنی کی مختلف وارداتوں کے دوران سرکاری و نجی املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے ۔گورنمنٹ پرائمری سکول گجرات روڈ سالم سے پنکھے ، ٹوٹیاں، موٹر اور دیگر اشیاء چوری کر لی گئیں۔ اسی طرح محلہ شمس آباد کے محمد ندیم، نور پورن نون کے محمد ریاض، موضع چاوہ کے فیصل اعجاز، کوٹ مومن کے مدثر نذیر، 20 جنوبی کے بلال احمد، جہان آباد کے محمد اعظم اور 118 شمال کے سہیل کے گھروں سے نصف کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مال و زر چوری کر لیا گیا۔مزید وارداتوں میں چک 9 ایم ایل کے طاہر محمود کے زرعی فارم، 11 جنوبی کے شمس الحسن کے دفتر سے نقدی اور قیمتی سامان، جبکہ کوٹ راجہ کے شعیب حسن کی ٹیلر شاپ سے 50 ہزار روپے سے زائد مالیت کے غیر سلے کپڑے چوری ہوئے ۔اسی طرح پھلروان سے جہانگیر علی کا رکشہ، بھیرہ تحصیل کچہری سے راحیل احمد، ٹی ایچ کیو بھیرہ کے باہر سے محمد رمضان شاہد، اولڈ سول لائن سے محمد حیات، بلاک نمبر 14 سے محمد انتظار اور مٹھہ لک سے محمد عمران کی موٹرسائیکلیں بھی چوری کر لی گئیں۔مزید برآں 174 شمالی کے محمد بلال افضل کے ڈیرہ سے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے مالیت کے مویشی جبکہ مٹیلہ کے علی شیر کے رقبہ جات سے لاکھوں روپے مالیت کی زرعی مشینری بھی چوری ہونے کی اطلاعات ہیں۔پولیس نے تمام واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری واجبات وصولی مہم،ضلعی انتظامیہ کو اقدامات تیز کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر وہاڑی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

اینٹی کرپشن کا چھاپہ، نکاح رجسٹرار رشوت لیتے گرفتار

خانیوال:مبینہ پولیس مقابلہ منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

ملزموں نے 2لڑکیوں کو اغوا کرلیا، مقدمات درج

3ملزموں کیخلاف ایکشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن