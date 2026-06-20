صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:اسسٹنٹ کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ

  • سرگودھا
میانوالی:اسسٹنٹ کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ نے محرم الحرام کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔

دورے کے دوران انہوں نے ایمرجنسی، فارمیسی، بلڈ بینک اور مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر عملے کی حاضری، صفائی ستھرائی کے نظام اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف 24گھنٹے مکمل طور پر الرٹ رہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں آنے والے تمام مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ناقص سروس ، انٹر نیٹ فراہم کرنے والی نجی کمپنی کو 50 ہزار روپے ہرجانہ

ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا محرم کے جلوس کے راستوں کا معائنہ

لاپتا افراد کے مقدمات فوری درج کرنے کا حکم

ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا دوسرا روز ، شہری پریشان

صومالیہ میں قید پاکستانیوں کی رہائی کیلئے اقدامات کا مطالبہ

امریکی تاریخ معاہدوں کی خلاف ورزی سے بھرپور، تنظیم اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن