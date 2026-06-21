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غیر قانونی اسلحہ برآمد، قتل کیس کا ملزم ایک اور مقدمے میں نامزد

  • سرگودھا
غیر قانونی اسلحہ برآمد، قتل کیس کا ملزم ایک اور مقدمے میں نامزد

موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف جاری کارروائیوں کے دوران ایس ایچ او تھانہ موچھ سب انسپکٹر توقیر احمد اور ان کی ٹیم نے قتل کے مقدمے میں گرفتار۔

 ملزم خادم حسین ولد غلام حر، سکنہ مواز والا سے دورانِ تفتیش انکشاف پر واردات میں استعمال ہونے والا 30بور پستول برآمد کر لیا۔پولیس کے مطابق ملزم برآمد ہونیوالے اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کر سکا، جس پر اس کیخلاف تھا نہ موچھ میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

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