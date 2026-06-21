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سلانوالی :ثالث پر امانت میں خیانت کا مقدمہ درج

  • سرگودھا
سلانوالی :ثالث پر امانت میں خیانت کا مقدمہ درج

سلانوالی (نمائندہ دنیا) ثالثی کیلئے بطور امانت رکھوائی گئی ایک لاکھ 27ہزار روپے کی رقم مبینہ طور پر ہڑپ کرنے کے الزام میں سلانوالی پولیس نے ثالث کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

پولیس کے مطابق متاثرہ شہری امان اللہ نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ اس کے بیٹے کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ نان و نفقہ کے تنازع کے تصفیے کے لیے رانا محمد سلیم راجپوت، سکنہ سرگودھا کو ثالث مقرر کیا گیا تھا۔ ثالث نے دو گواہوں کی موجودگی میں بطور امانت ایک لاکھ 27ہزار روپے وصول کیے ، تاہم دو سال گزرنے کے باوجود نہ ثالثی کا فیصلہ کیا اور نہ ہی امانت کی رقم واپس کی۔درخواست گزار کے مطابق بارہا مطالبے کے باوجود محمد سلیم رقم واپس کرنے سے منحرف ہو گیا، جس پر سلانوالی پولیس نے امان اللہ کی مدعیت میں ملزم کے خلاف دفعہ 406 کے تحت مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

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