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قتل کیس کا فیصلہ، ملزم کو سزائے موت اور 50لاکھ روپے معاوضہ دینے کاحکم

  • سرگودھا
قتل کیس کا فیصلہ، ملزم کو سزائے موت اور 50لاکھ روپے معاوضہ دینے کاحکم

خوشاب (نمائندہ دنیا) سیشن کورٹ جوہرآباد نے تھانہ کٹھہ سگھرال کے مشہور قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم قدرت اللہ کو سزائے موت اور 50لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔

 ملزم نے گزشتہ برس فائرنگ کرکے اپنے ایک مخالف کو قتل جبکہ دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ واقعے کے بعد تھانہ کٹھہ سگھرال پولیس نے ملزم کے خلاف قتل اور اقدامِ قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا اور تفتیش مکمل کرکے چالان عدالت میں پیش کیا۔عدالتی سماعت کے دوران پولیس کی جانب سے پیش کی گئی ٹھوس شہادتوں کے باعث ملزم اپنا دفاع ثابت نہ کر سکا، جس پر عدالت نے اسے سزائے موت اور جرمانے کی سزا سنائی۔

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