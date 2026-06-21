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قاری عتیق رحمان صدیقی کی صحت یابی کیلئے دعا

  • سرگودھا
قاری عتیق رحمان صدیقی کی صحت یابی کیلئے دعا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم مقام حیات روڈ سرگودھا کے ناظمِ اعلیٰ اور قراء کونسل پاکستان سرگودھا کے رہنما قاری عتیق رحمان صدیقی کا گزشتہ دنوں پتے کا کامیاب آپریشن ہوا۔

 اس موقع پر زونل خطیب اوقاف سرگودھا مولانا قاری وقار احمد عثمانی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما قاری احمد علی ندیم، مفتی طاہر مسعود، مفتی عبدالقدوس ترمذی، مولانا عمر فاروق، قاری عبدالوحید، مفتی جہانگیر حیدر، مولانا حیدر علی، پروفیسر عاصم اشتیاق اور مفتی محمود الحسن سمیت دیگر علماء کرام نے ان کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی۔

 

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