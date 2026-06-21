صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر ڈرائیور کی پو لیس سے مزاحمت

  • سرگودھا
بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر ڈرائیور کی پو لیس سے مزاحمت

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)بغیر لائسنس اور غفلت سے گاڑی چلانے پر روکے جانے کے دوران ڈرائیور نے ٹریفک پولیس اہلکاروں سے مزاحمت کی اور ہاتھاپائی تک نوبت پہنچ گئی۔

جان محمد والا کے قریب سیال موڑ انٹرچینج کی طرف سے آنے والے ایک 22 وہیلر ٹریلر کو تیز رفتاری اور غفلت سے ڈرائیونگ پر روکا گیا۔ چیکنگ کے دوران ڈرائیور کوئی ڈرائیونگ لائسنس پیش نہ کر سکا۔پولیس کے مطابق اس دوران ڈرائیور نے کار سرکار میں مزاحمت کرتے ہوئے ٹریفک پولیس اہلکار سے ہاتھاپائی شروع کر دی۔ بعد ازاں پولیس نے موقع پر قابو پا کر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محرم کے دوران 2 ڈویژنز میں سکیورٹی انتظامات: فوج، رینجرز کی 19 کمپنیاں تعینات

تما م مکاتب فکر ملی یکجہتی کیلئے کردار ادا کریں :طاہر اشرفی

بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ پر ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد میں تقریب

پرتگال کے کاروباری وفد کا دورہ گجرات چیمبر آف کامرس

ضابطہ اخلاق محرم الحرام و پیغامِ پاکستان کے عنوان پر کانفرنس

آل رسول ؐ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے :اجمل قادری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل