بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر ڈرائیور کی پو لیس سے مزاحمت
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)بغیر لائسنس اور غفلت سے گاڑی چلانے پر روکے جانے کے دوران ڈرائیور نے ٹریفک پولیس اہلکاروں سے مزاحمت کی اور ہاتھاپائی تک نوبت پہنچ گئی۔
جان محمد والا کے قریب سیال موڑ انٹرچینج کی طرف سے آنے والے ایک 22 وہیلر ٹریلر کو تیز رفتاری اور غفلت سے ڈرائیونگ پر روکا گیا۔ چیکنگ کے دوران ڈرائیور کوئی ڈرائیونگ لائسنس پیش نہ کر سکا۔پولیس کے مطابق اس دوران ڈرائیور نے کار سرکار میں مزاحمت کرتے ہوئے ٹریفک پولیس اہلکار سے ہاتھاپائی شروع کر دی۔ بعد ازاں پولیس نے موقع پر قابو پا کر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔