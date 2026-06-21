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ضلع خوشاب کا ایک اور سپوت ناموسِ وطن پر قربان، نبیل احمد مندیا ل بلو چستان میں شہید

  • سرگودھا
ضلع خوشاب کا ایک اور سپوت ناموسِ وطن پر قربان، نبیل احمد مندیا ل بلو چستان میں شہید

خوشاب (نمائندہ دنیا)غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ضلع خوشاب کا ایک اور سپوت نبیل احمد مندیال ناموسِ وطن پر قربان ہو گیا۔موضع پنجہ شریف کے رہائشی نبیل احمد ولد فضل الٰہی مندیال صوبہ بلوچستان میں عسکری خدمات سرانجام دے رہے تھے ۔

انہوں نے دورانِ ڈیوٹی فرائض کی ادائیگی کے دوران جامِ شہادت نوش کیا۔ذرائع کے مطابق شہید کا جسدِ خاکی کوئٹہ سے ان کے آبائی گاؤں پنجہ شریف روانہ کر دیا گیا ہے ، جہاں انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔

 

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