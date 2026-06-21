بھیرہ میں مجالسِ عزا جاری 6 محرم سے جلوسِ علم کا آغاز ہوگا
بھیرہ (نامہ نگار) امام عالی مقام حضرت امام حسینؓ کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر بھر میں مجالسِ عزا رات گئے تک جاری ہیں۔
جلال صاحب بلڈنگ، مرکزی امام بارگاہ، دربار فاضل امام، دربار سفر سلطان اور محلہ کھوکھراں میں زاکرینِ عظام حضرت سیدالشہداءؓ کے فضائل، مناقب اور مصائب بیان کر رہے ہیں۔شہر میں جلوسِ علم نکالنے کا سلسلہ 6 محرم الحرام سے شروع ہوگا۔ 6محرم کو دربار سفر سلطان سے سید لخت حسن شاہ کی زیر نگرانی جلوسِ علم برآمد ہوگا، جو بازار دالگراں سے ہوتا ہوا دربار فاضل امام شیرازی پہنچے گا۔7محرم الحرام کو جلال شاہ بلڈنگ سے سید غلام رضا شاہ بخاری کی زیر سرپرستی جلوسِ علم برآمد ہوگا، جو مختلف بازاروں سے گزرتا ہوا دربار سفر سلطان پہنچے گا۔محرم الحرام کو مکان سید شریف حسین شاہ سے سید توصیف حسین زیدی کی زیر نگرانی جلوسِ علم برآمد ہوگا، جو دربار سفر سلطان اور بازار دالگراں سے ہوتا ہوا چوک مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔