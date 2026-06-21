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میانی:4محرم الحرام، مجلس عزا و ماتمی جلوس برآمد، لنگر حسینی کی تقسیم

  • سرگودھا
میانی:4محرم الحرام، مجلس عزا و ماتمی جلوس برآمد، لنگر حسینی کی تقسیم

میانی (نامہ نگار) 4محرم الحرام کے موقع پر حنیف آباد نزد ظفر چوک میں زیر انتظام شہباز علی سندھی مجلس عزا منعقد ہوئی جس کے بعد ماتمی جلوس شبہیہ ذوالجناح اور علم پاک برآمد ہوا۔

جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ظفر چوک سے واپس حنیف آباد مجلس گاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ بعد از جلوس مجلس عزا منعقد کی گئی جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین نے فضائل و مصائب آل محمد ﷺ بیان کیے ۔مجلس کے اختتام پر لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا۔ پولیس تھانہ میانی ستھرا پنجاب کی ٹیم جلوس کے ساتھ ساتھ موجود رہی اور سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ۔

 

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