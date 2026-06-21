انسپکٹر غازی شاہد اقبال ہرل کو ترقی دینے کا مطالبہ
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )صدر پریس کلب بھاگٹانوالہ ملک نذیر اعوان اور جنرل سیکرٹری رفاقت علی چودھری نے انسپکٹر غازی شاہد اقبال ہرل کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کا مطالبہ کیا ہے ۔
انہوں نے انسپکٹر غازی شاہد اقبال ہرل پر بار بار ہونے والے مبینہ جان لیوا حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دلیر، نڈر اور فرض شناس پولیس افسر ہیں جنہوں نے عوامی خدمت اور جرائم کے خلاف کارروائیوں کو اپنا مشن بنا رکھا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ غازی شاہد اقبال ہرل نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ دورانِ ڈیوٹی عوامی خدمت اور قیامِ امن کیلئے انہوں نے اپنی ٹانگ کی قربانی بھی دی، جو ان کی بہادری اور فرض شناسی کا ثبوت ہے ۔