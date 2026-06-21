لاک ڈاؤن میں توسیع پر تاجروں کا احتجاج، خاتمے کا مطالبہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر شیخ ندیم خاور نے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں توسیع کے نوٹیفکیشن کو مسترد کرتے ہوئے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے ۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 19 جون کو لاک ڈاؤن ختم ہونے کی امید تھی، تاہم اس کے برعکس اسے جاری رکھنے کا فیصلہ تاجروں کے ساتھ ناانصافی ہے ۔ شیخ ندیم خاور کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے بعد لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کا جواز بھی ختم ہو چکا ہے ۔، اس لیے حکومت فوری طور پر مکمل خاتمے کا نوٹیفکیشن جاری کرے ۔انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر کے تاجروں کو بلاجواز تختئہ مشق بنایا جا رہا ہے جبکہ کاروباری طبقہ پہلے ہی شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے ۔انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر لاک ڈاؤن ختم نہ کیا تو مرکزی انجمن تاجران ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے اور احتجاج کی کال دینے پر مجبور ہوگی۔ شیخ ندیم خاور نے مطالبہ کیا کہ تاجر برادری کے تحفظات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور کاروباری سرگرمیوں کو مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔