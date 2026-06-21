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پنجا ب بجٹ میں عا م آ د می کیلئے کچھ بھی نہیں :مہر غلام رسول

  • سرگودھا
پنجا ب بجٹ میں عا م آ د می کیلئے کچھ بھی نہیں :مہر غلام رسول

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ پنجا ب بجٹ میں عا م آ د می کیلئے کچھ بھی نہیں حکو مت نے شعبہ زراعت کو مکمل طور پر نظر ا ندا ز کیا ہے۔

 حکو مت ا گر کسا نو ں کو مطلو بہ سہو لیا ت فراہم کر ے تو کسا ن پاکستا ن کو زرعی ایکسپورٹ کے ذریعے ایک سا ل میں 10ار ب ڈا لر کا زر مبا د لہ دے سکتے ہیں حکو مت ترجیحی بنیادوں پر زر اعت پیشہ لوگوں کے مسائل حل کر ے اور انہیں ممکن حد تک سہو لیا ت فراہم کر کے سبز انقلا ب برپا کر نے میں عملی طور پر تعاو ن کر ے۔

 

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