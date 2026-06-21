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پولیس کی کارروائی، ڈکیتی کی واردات ناکام ،4ملزم گرفتار

  • سرگودھا
پولیس کی کارروائی، ڈکیتی کی واردات ناکام ،4ملزم گرفتار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی واردات سے قبل ہی چھاپہ مار کر چار ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ موٹرسائیکل برآمد کر لی گئی۔پولیس کے مطابق اطلاع ملی کہ 123 جنوبی موڑ پر پانچ نامعلوم افراد ڈکیتی کی نیت سے موجود ہیں۔

اطلاع پر فوری ریڈ کیا گیا تو پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہی ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے چار ملز موں کو قابو کر لیا جبکہ ایک ساتھی موٹرسائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔گرفتار ملز موں کی شناخت محمد سبحان، ہمایوں بابر، کاشف اور ندیم علی کے ناموں سے ہوئی ہے ۔ ان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور سابقہ واردات میں چھینا گیا موٹرسائیکل بھی برآمد ہوا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے اور فرار ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے جاری ہیں۔

 

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