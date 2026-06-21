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ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کا اندرون شہر جلوس کے روٹ کا معائنہ

  • سرگودھا
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کا اندرون شہر جلوس کے روٹ کا معائنہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا محمد ابوبکر، ایم ڈی واسا ابوبکر عمران، اسسٹنٹ کمشنر احمد شیر گوندل، منیجر مانیٹرنگ تحصیل سرگودھا محمد ابوبکر میکن اور فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر SPA سرگودھا محمد کمیل حسن نے اندرون شہر جلوس کے روٹ کا مکمل معائنہ کیا۔

 اس موقع پر روٹ کی صفائی، کارپوریشن کے کھلے مین ہولز کی چیکنگ اور جلوس کے روٹ کو مکمل طور پر کلیٔر رکھنے کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ منیجر مانیٹرنگ تحصیل سرگودھا محمد ابوبکر میکن اور فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر محمد کمیل حسن نے \"ستھرا پنجاب\" کی پیشرفت کے حوالے سے ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی سرگودھا رانا محمد ابوبکر کو علاقے کا وزٹ کروایا اور ورکنگ کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی۔ 

 

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