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محر م ا لحرا م میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے :ملک حا مد نو ازاعوا ن

  • سرگودھا
محر م ا لحرا م میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے :ملک حا مد نو ازاعوا ن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستا ن پیپلزپارٹی ضلعی صد ر و ممبر ڈی سی سی ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ محر م ا لحرا م میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے ا س کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں صفا ئی کی صورتحا ل کو بھی بہتر بنا یا جا ئے۔

 شہر کے بعض علاقوں میں صفا ئی کی صورتحا ل ابتر ہے ڈپٹی کمشنر سرگودہا سمیت متعلقہ حکا م شہر کی بہتر ی کیلئے متحر ک کر دا ر ادا کر ر ہے ہیں ا س لیے شہر میں صفا ئی کی صورتحا ل کی بہتر ی کیلئے و ہ خصوصی اقدا ما ت ا ٹھا ئیں۔

 

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