محر م ا لحرا م میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے :ملک حا مد نو ازاعوا ن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستا ن پیپلزپارٹی ضلعی صد ر و ممبر ڈی سی سی ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ محر م ا لحرا م میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے ا س کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں صفا ئی کی صورتحا ل کو بھی بہتر بنا یا جا ئے۔
شہر کے بعض علاقوں میں صفا ئی کی صورتحا ل ابتر ہے ڈپٹی کمشنر سرگودہا سمیت متعلقہ حکا م شہر کی بہتر ی کیلئے متحر ک کر دا ر ادا کر ر ہے ہیں ا س لیے شہر میں صفا ئی کی صورتحا ل کی بہتر ی کیلئے و ہ خصوصی اقدا ما ت ا ٹھا ئیں۔