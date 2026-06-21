حکو مت کا پاکستا ن میں سو لر پینلز بیٹر یو ں کی مینوفیکچر نگ کا فیصلہ خوش آئند:شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
حکو مت کا پاکستا ن میں سو لر پینلز بیٹر یو ں کی مینوفیکچر نگ کا فیصلہ خوش آئند ہے حکو مت نے ملکی صنعت کو مضبو ط بنا نے قابل تجد ید توا نا ئی کو فروغ د ینے اور درآ مدا ت پر انحصا ر کم کر نے کیلئے جامعہ حکمت عملی کے تحت نئی پالیسی کو حتمی شکل دینا شروع کیا ہے جسے پاکستا ن کی کا رو با ر ی بر ادری قدر کی نگا ہ سے دیکھتی ہے ا س نئی پا لیسی کا بنیا د ی ہدف ملک کو سو لر پینلز کی صرف اسمبلنگ سے نکا ل کر مکمل مینو فیکچرنگ کی طرف منتقل کر نا ہے ا س اقدا م سے سو لر پینلز کی پیداوار ی لا گت میں نما یاں کمی آ ئے گی مقا می پیداوار ی صلا حیت بھی بڑھے گی