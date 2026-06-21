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محرم کے دوران کلورکوٹ کے دریائی پتن عارضی طور پر بند

  • سرگودھا
محرم کے دوران کلورکوٹ کے دریائی پتن عارضی طور پر بند

محرم کے دوران کلورکوٹ کے دریائی پتن عارضی طور پر بندپنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان چلنے والی کشتیوں کی آمدورفت معطل

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کیلئے ضلعی انتظامیہ کی ہدایات پر کلورکوٹ میں دریائے سندھ پر قائم کشتیوں کے تمام دریائی پتن 10 محرم الحرام تک عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔انتظامیہ کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان چلنے والی کشتیوں کی آمدورفت معطل کر دی گئی ہے ، جبکہ کچہ اور تھل کے علاقوں کے مسافروں اور زمینداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آمدورفت کے لیے چشمہ یا ڈیرہ اسماعیل خان پل استعمال کریں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام صرف سکیورٹی کے پیش نظر کیا گیا ہے اور 10 محرم الحرام کے بعد دریائی پتن دوبارہ کھول دئیے جائیں گے ۔دوسری جانب کچہ اور تھل کے مکینوں نے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روزمرہ ضروریات، خریداری اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے کلورکوٹ آتے ہیں، جبکہ متعدد زمینداروں کی زرعی اراضی دریا کے دوسری جانب واقع ہے ۔ ان کا مؤقف ہے کہ کشتیوں کی بندش کے باعث چشمہ یا ڈیرہ اسماعیل خان پل کے ذریعے سفر میں زیادہ وقت اور اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے ۔علاقہ مکینوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی مشکلات کے پیش نظر کم از کم ایک مسافر کشتی روزانہ پولیس کی نگرانی میں چلانے کی اجازت دی جائے تاکہ ضروری آمدورفت جاری رہ سکے ۔

 

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