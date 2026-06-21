جماعت اسلامی کا مہنگائی میں اضافے کیخلاف احتجاج
جماعت اسلامی کا مہنگائی میں اضافے کیخلاف احتجاجپٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور نئے ٹیکسوں کے خلاف مظاہرہ
دریاخان (نمائندہ دنیا)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر بھکر کے جناح گیٹ پر مہنگائی، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور نئے ٹیکسوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔مظاہرے سے جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عبدالوہاب خان نیازی، ضلعی امیر سید افتخار حسین شاہ، امیر جماعت اسلامی بھکر شہر ڈاکٹر نثار احمد ملک، ضلعی نائب امیر نوید احسن نیاز اور امیر جماعت اسلامی دریاخان رستم علی ساقی نے خطاب کیا۔مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پٹرول پر عائد لیوی ختم کی جائے ، پٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے اور مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے بجائے حکومتی اخراجات اور شاہ خرچیاں کم کی جائیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکمرانوں نے اپنی تنخواہوں میں نمایاں اضافہ کیا جبکہ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو معمولی ریلیف دیا گیا۔مقررین کا کہنا تھا کہ بجلی، گیس، پٹرول اور روزمرہ استعمال کی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں، جبکہ نئے ٹیکسوں نے غریب، متوسط طبقے ، مزدوروں، طلبہ اور کسانوں کو شدید معاشی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے سے متعلق حکومتی پالیسیاں کسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔رہنماؤں نے مزید کہا کہ عوام بنیادی سہولتوں، خصوصاً صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مناسب خدمات سے محروم ہیں اور حکومت کو عوامی مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے ۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ احتجاج میں عوام نے بھرپور شرکت کرکے مہنگائی کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔