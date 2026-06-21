خوشاب :محرم الحرام انتظامات‘شعیب مرزا کا جوہرآباد کا دورہ
خوشاب :محرم الحرام انتظامات‘شعیب مرزا کا جوہرآباد کا دورہجلوسوں کے روٹس، صفائی، سکیورٹی انتظامات اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا
خوشاب (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر معاونِ خصوصی برائے انسپکشن ٹیم شعیب مرزا نے جوہرآباد کا ایک روزہ دورہ کیا، جہاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ڈی پی او خوشاب کے ہمراہ محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس، صفائی، سکیورٹی انتظامات اور دیگر سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔معاونِ خصوصی نے مجالس و جلوسوں کے روٹس، سکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی، لائٹنگ، طبی سہولیات اور متبادل ٹریفک پلان پر اطمینان کا اظہار کیا۔انہوں نے امام بارگاہوں اور حساس مقامات پر نصب کیو آر کوڈ پینک بٹن سسٹم کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔شعیب مرزا نے کہا کہ ضلع بھر میں وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق عزاداروں کو بہترین سکیورٹی، صاف پانی، طبی امداد اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے اور انتظامیہ و پولیس ہائی الرٹ ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ امن کمیٹیوں، منتظمین اور عوام کے تعاون سے ضلع خوشاب میں مثالی مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھی جائے گی، جبکہ شرپسند عناصر اور بیرونی سازشوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں۔