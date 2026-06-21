محرم انتظامات کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر،ڈی پی او کا رات گئے دورہ
محرم انتظامات کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر،ڈی پی او کا رات گئے دورہداخلی و خارجی راستوں، واک تھرو گیٹس، رضاکاروں کی خدمات کا جائزہ لیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق محرم الحرام کے دوران امن و امان، سکیورٹی اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صہیب اشرف نے رات گئے امام بارگاہ سیٹلائٹ ٹاؤن اور امام بارگاہ بلاک نمبر 19 کا دورہ کیا اور جاری مجالس کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔تفصیلات کے مطابق دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے مجالس کے مقامات پر سکیورٹی انتظامات، داخلی و خارجی راستوں، واک تھرو گیٹس، رضاکاروں کی خدمات، پولیس نفری اور مختلف محکموں کے تعینات اہلکاروں کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈیوٹی روسٹر کے مطابق فرائض انجام دینے والے افسران و اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے محرم الحرام کے دوران پوری ذمہ داری اور مستعدی کے ساتھ فرائض ادا کرنے کی ہدایت کی۔ضلعی سربراہان نے مجالس کے شرکاء کو فراہم کی جانے والی سہولیات، صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس، بجلی کی فراہمی، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر شہری سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لگائی گئی سبیلوں کا معائنہ کیا اور عزاداروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔